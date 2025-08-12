Иностранные инвестиции в основной капитал Азербайджана значительно выросли

В январе-июне текущего года иностранные инвестиции в основной капитал экономики Азербайджана в реальном выражении увеличились на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 2 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

В первом полугодии этого года объем частных инвестиций вырос на 16,5%, составив 4,1 миллиарда манатов. Объем инвестиций, направленных частным сектором в ненефтегазовый сектор, увеличился на 27,8%, достигнув почти 2,2 миллиарда манатов.

В целом за первое полугодие текущего года кредитование экономики страны выросло более чем на 12%, превысив 30,2 миллиарда манатов.

"В результате целенаправленных экономических реформ и формирования благоприятной правовой и институциональной среды инвестиционная привлекательность Азербайджана, а также интерес иностранных и местных инвесторов продолжают расти. Результаты успешной социально-экономической стратегии, реализуемой в нашей стране, находят подтверждение и в последних отчетах международных рейтинговых агентств, таких как Moody's и Fitch Ratings, в которых повышен кредитный рейтинг страны", - говорится в сообщении.