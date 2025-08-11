Apple готовит технологический прорыв с GPT-5

После анонса линейки iPhone 17, запланированного на сентябрь, компания Apple планирует выпустить финальные версии iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26. Вместе с этим обновлением в "яблочные" устройства может войти новейшая нейросеть GPT-5 от OpenAI, интегрированная в Apple Intelligence.

По сообщениям инсайдеров, Apple намерена использовать GPT-5 для решения ресурсоемких и сложных задач, недоступных для локальных моделей. Таким образом, компания собирается отказаться от использования GPT-4o и существенно улучшить возможности Siri и других сервисов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, в настоящее время Apple Intelligence в ограниченном режиме использует GPT-4o, позволяя пользователям, включившим эту функцию, выполнять такие задачи, как создание кратких содержаний документов, написание текстов, получение ответов на вопросы через Siri и распознавание объектов через камеру, передает Day.Az.

Утверждается, что интеграция GPT-5 будет реализована с сохранением высоких стандартов конфиденциальности. IP-адреса пользователей, отправляющих запросы через ChatGPT, будут скрыты, а OpenAI не будет их хранить. При этом пользователи, связавшие свои учетные записи OpenAI с Apple Intelligence, получат доступ к расширенному функционалу, однако в этом случае будут применяться правила обработки данных OpenAI.

Примечательно, что OpenAI представила не только флагманскую GPT-5, но и две большие языковые модели с открытым исходным кодом, одна из которых оптимизирована для Mac на базе Apple Silicon. Хотя Apple пока не подтвердила поддержку этих моделей, это намекает на возможность будущей автономной работы ИИ на устройствах Apple.

С сентябрьским апдейтом пользователи получат доступ не только к GPT-5, но и к новым функциям Apple Intelligence. Например, Live Translation будет переводить речь в реальном времени в FaceTime, Сообщениях и во время звонков. Visual Intelligence позволит распознавать контент на экране и взаимодействовать с ним в различных приложениях.

Ожидается, что для работы с GPT-5 пользователям понадобится вручную предоставить своим iPhone доступ к ChatGPT.