Пашинян рассказал Макрону о Вашингтонской встрече

Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно информации, Пашинян представил президенту Франции результаты переговоров, состоявшихся 8 августа в США, в частности предварительное подписание "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о ликвидации механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций на основе взаимности, а также проект "Путь Трампа во имя международного мира и процветания".

Пашинян подчеркнул, что установленный мир открывает новые инвестиционные возможности в Армении и регионе.

Собеседники выразили взаимную готовность продолжать активный политический диалог по двусторонней и международной повестке. Пашинян поблагодарил президента Макрона за постоянную поддержку.