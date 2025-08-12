Объявлено количество проданных билетов на матч "Карабах" - "Шкендия" (Северная Македония) третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщили İdman.biz в клубе, продано 25 тысяч билетов.

Игра состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Отметим, что "Карабах" одержал победу в первом выездном матче со счетом 1:0.