В Совбезе ООН обсудили безопасность международных морских перевозок

Несмотря на текущую политическую напряженность, международные торговые перевозки остаются двигателем мировой торговли и глобального экономического развития. Об этом заявил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках обсуждения актуальных угроз глобальному миру и безопасности в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное международному торговому судоходству.

В своем выступлении перед участниками заседания по видеосвязи Домингес сказал, что международное торговое судоходство демонстрирует устойчивость перед лицом глобальных потрясений: в 2024 году морским путем было перевезено более 12,3 миллиарда тонн товаров. Морская торговля обеспечивается трудом 1,9 миллиона моряков.

"Безопасность международных морских перевозок имеет фундаментальное значение для экономической стабильности в мире", - подчеркнул Арсенио Домингес.

В 2024 году, продолжил глава ИМО, в мире было зафиксировано 150 инцидентов, связанных с международным пиратством. Безопасность торговых перевозок и жизни моряков подвергаются существенному риску.

Генеральный секретарь Интерпола Вальдес Уркиза в ходе своего выступления заявил, что морские маршруты, некогда связывавшие цивилизации, сегодня все чаще становятся ареной для незаконной деятельности транснациональной преступности. По его словам, угрозы пиратства и вооруженных нападений вновь стали актуальными, особенно в Юго-Восточной Азии, в Гвинейском заливе и у берегов Сомали.

Уркиза подчеркнул, что преступные сети все чаще используют одни и те же маршруты и инфраструктуру для контрабанды оружия, наркотиков, редких видов животных и даже финансирования террористических группировок. Он назвал это "поликриминальностью на море", которая делает преступников менее уязвимыми и усложняет проведение расследований.

Особую тревогу, по словам главы Интерпола, вызывают киберугрозы: цифровизация портов открывает новые бреши в безопасности; для атак на системы управления и логистики злоумышленники уже используют искусственный интеллект. По словам Уркизы, многие порты остаются слабо защищенными, несмотря на высокий уровень риска.

В ответ на эти вызовы Интерпол предлагает трехуровневую стратегию: эффективное международное сотрудничество на основе обмена данными через глобальные базы Интерпола; оперативная поддержка и координация расследований, включая проведение совместных операций; развитие экспертного потенциала и обучение - особенно для прибрежных и островных государств, с акцентом на борьбу с киберугрозами.

Уркиза призвал страны-члены рассматривать Интерпол как ключевого партнера в обеспечении безопасности портов и морских путей, а Совет Безопасности - поддерживать его организацию в международно-правовых инициативах.

В свою очередь администратор Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес подчеркнул уникальную роль этой водной артерии как символа международного сотрудничества и устойчивого развития. По его словам, Панамский канал - это не просто торговый маршрут, а пример нейтралитета, технической компетентности и долгосрочной ответственности. Канал управляется на основе международного договора, гарантирующего равный доступ для всех стран - в мирное и военное время. Его структура управления обеспечивает независимость от политических циклов и способствует стабильности и прозрачности. За 25 лет под управлением Панамы канал удвоил свою пропускную способность, завершил масштабную модернизацию с третьим комплектом шлюзов и стал моделью технической и финансовой устойчивости. Новые шлюзы позволяют обслуживать суда втрое большей грузоподъемности при соблюдении высоких стандартов в сфере безопасности.

Васкес Моралес отметил, что несмотря на свою скромную протяженность - всего 50 морских миль - канал ежегодно помогает избежать до 16 миллионов тонн выбросов парниковых газов, сокращая маршруты тысячам судов. Панамский канал, по его словам, - живое доказательство того, что глобальные общественные блага могут управляться с прозрачностью, ответственностью и дальновидностью. "Если Панама смогла защитить одну из важнейших артерий мировой торговли, значит, международное сообщество способно сохранить то, что нас объединяет", - заключил Васкес Моралес.