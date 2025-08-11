Пожары в горной местности в Ходжавенде локализованы

Несмотря на жаркую и ветреную погоду, пожары в горной местности со сложным рельефом в направлении сел Чёрекли и Емишджанлы Ходжавендского района локализованы силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, предотвращено их распространение на прилегающие территории.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по полному тушению пожаров.

Кроме того, беспрерывно продолжается тушение пожаров на открытых территориях в направлении сел Ортакенд и Суговушан Агдеринского района, а также на территории города Зангилан.

Отметим, что в операции по тушению пожаров задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и вертолёты авиаотряда.

Будет предоставлена дополнительная информация.