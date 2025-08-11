Пожары в горной местности в Ходжавенде локализованы - ВИДЕО
Несмотря на жаркую и ветреную погоду, пожары в горной местности со сложным рельефом в направлении сел Чёрекли и Емишджанлы Ходжавендского района локализованы силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, предотвращено их распространение на прилегающие территории.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
В настоящее время продолжаются меры по полному тушению пожаров.
Кроме того, беспрерывно продолжается тушение пожаров на открытых территориях в направлении сел Ортакенд и Суговушан Агдеринского района, а также на территории города Зангилан.
Отметим, что в операции по тушению пожаров задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и вертолёты авиаотряда.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре