В Хачмазе задержаны воры, обокравшие автомобиль - ВИДЕО
В Хачмазе задержаны воры, обокравшие автомобиль на территории базы отдыха.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в Хачмазский районный отдел полиции поступила информация о краже денег и различных вещей из автомобиля, припаркованного в одном из местных центров отдыха.
В результате проведенных мероприятий было установлено, что преступление совершили жители столицы Мушвиг Зейналов и Акиф Гусейнли. Оба подозреваемых были задержаны.
Отмечается, что по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.
