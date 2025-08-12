В Хачмазе задержаны воры, обокравшие автомобиль на территории базы отдыха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в Хачмазский районный отдел полиции поступила информация о краже денег и различных вещей из автомобиля, припаркованного в одном из местных центров отдыха.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что преступление совершили жители столицы Мушвиг Зейналов и Акиф Гусейнли. Оба подозреваемых были задержаны.

Отмечается, что по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.