"Желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой

В связи с ожидаемой ветреной погодой 12-13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено "желтое" предупреждение.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве районов будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.