https://news.day.az/society/1773517.html "Желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой В связи с ожидаемой ветреной погодой 12-13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено "желтое" предупреждение. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве районов будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
"Желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой
В связи с ожидаемой ветреной погодой 12-13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено "желтое" предупреждение.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове и в большинстве районов будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре