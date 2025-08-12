ИИ научили понимать «язык» клеток для раннего выявления болезней

Модель предназначена для поиска механизмов, связанных с развитием рака, нейродегенеративных расстройств и других патологий. В отличие от традиционных методов анализа больших массивов данных, GREmLN самостоятельно моделирует сети взаимодействий между генами, что позволяет определять изменения в работе клеток на ранних стадиях болезни и выявлять потенциальные мишени для терапии.

Для обучения GREmLN использовались данные платформы CellxGene. Она представляет собой онлайн-ресурс, где хранятся сотни общедоступных данных для одноклеточных исследований. Платформа содержит информацию о 93 миллионах уникальных клеток мозга, легких, почек, крови и других органов.

Платформа также включает другие модели, например TranscriptFormer, объединяющие генетические данные разных видов живых существ для более подробного изучения клеточной работы. Все инструменты открыты для исследователей и могут использоваться для разработки методов ранней диагностики, прогнозирования реакции клеток на препараты и создания индивидуальных схем лечения.