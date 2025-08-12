Басист Дженнифер Лопес случайно попал на чаепитие к казахстанской семье

Басист Дженнифер Лопес Пастор Фанк случайно попал на чаепитие к казахстанской семье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фанк встретил юношу по имени Кайсар рядом с отелем, где остановилась команда Дженнифер Лопес перед выступлением 10 августа. Кайсар играл в баскетбол, и музыкант сперва завязал с парнем разговор о спорте, а после был приглашен в гости к семье молодого человека на чаепитие.

Тетя Кайсара Бота, поклонница Джей Ло, приняла Фанка в гостях, выдала домашние тапочки и накормила за общим столом. Позже он сыграл хозяевам на гитаре. На прощание музыканту выдали пакетом угощений и отвезли его к отелю.

В благодарность Фанк вручил Боте VIP-билет на концерт певицы.