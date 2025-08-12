https://news.day.az/world/1773633.html

Беспилотные грузовики на дорогах Китая - ВИДЕО

Количество беспилотных грузовиков на дорогах Китая быстро растет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По прогнозам экспертов, уже в этом году это может позволить полностью компенсировать уход на пенсию водителей дальнобойщиков. Представляем вашему вниманию данное видео: