Беспилотные грузовики на дорогах Китая - ВИДЕО
Количество беспилотных грузовиков на дорогах Китая быстро растет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По прогнозам экспертов, уже в этом году это может позволить полностью компенсировать уход на пенсию водителей дальнобойщиков.
Представляем вашему вниманию данное видео:
