Азербайджан и Армения отказываются от применения силы друг против друга.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"Стороны в своих взаимных отношениях будут воздерживаться от применения силы или угрозы её применения против территориальной целостности или политической независимости другой Стороны, а также от любых иных действий, несовместимых с Уставом Организации Объединённых Наций. Они не допустят использования третьей стороной их соответствующих территорий для применения силы против другой Стороны в нарушение Устава ООН", - говорится в тексте мирного соглашения.