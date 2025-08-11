Обновлённая модель Corolla Cross, сочетающая комфорт внедорожника Toyota с современным изяществом и передовыми гибридными технологиями, была представлена в нашей стране. Эта модель полностью адаптирована к потребностям водителей и имеет множество преимуществ.

В конструкции крыши нового автомобиля использованы материалы, которые максимально снижают уровень шума. Кроме того, новое интерьерное освещение, подогрев сидений и рулевого колеса, а также множество других опций обеспечивают водителю и пассажирам комфортное вождение.

Помимо передней решётки в форме сот, оптимизирующей поток воздуха, светодиодные передние и задние фары придают внедорожнику современный внешний вид. В моделях высокого класса адаптивные дальние фары (AHS) обеспечивают водителю оптимальную видимость. Аэродинамичные выступы в задних фонарях, 18-дюймовые колёса и логотип Corolla Cross придают автомобилю мощный облик и уникальный характер.

Более просторная центральная консоль, обновлённая коробка передач, дополнительное место для хранения смартфона и функция беспроводной зарядки - это практичные изменения, которые заботятся о комфорте водителя. Кроме того, увеличена скорость зарядки для устройств на Android, что улучшает качество связи между мобильным устройством и автомобилем.

Новый Corolla Cross оснащён гибридной системой пятого поколения Toyota - Hybrid 200. Это полностью соответствует стратегии компании, направленной на углеродную нейтральность, и поддерживает растущий интерес к гибридным автомобилям на азербайджанском рынке.

Система безопасности Toyota T-Mate, предлагаясь в базовой комплектации для всех моделей, объединяет в себе третье поколение Toyota Safety Sense, автоматические обновления системы и передовые функции помощи водителю.



Сенсорный экран диагональю 10,5 дюйма и цифровая приборная панель размером 12,3 дюйма - ещё одно преимущество, которое предлагается во всех новых моделях Corolla Cross, недавно поступивших в продажу в нашей стране.

Отметим, что новый Corolla Cross уже доступен на азербайджанском рынке в нескольких комплектациях. Для получения более подробной информации достаточно связаться с официальными дилерами Toyota или посетить сайт www.toyota.az.

Toyota Центр Баку - (+994) 12 496 70 10 или (+994) 12 496 70 11

Toyota Центр Абшерон - +994 12 349 00 60 или *0110

Toyota Центр Гянджа - (+994) 22 259 25 25