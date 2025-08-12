Эльчин Амирбеков о дальнейших шагах, необходимых для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном

Подписание в Вашингтоне совместной декларации между США, Азербайджаном и Арменией подтвердило приверженность Баку мирной повестке.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил в интервью NE Global представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"В содержащемся в документе положении, касающемся парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, признается необходимость дальнейших шагов для подписания и ратификации этого соглашения. Иными словами, чтобы оно стало возможным, Баку ожидает внесения изменений в Конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану, которые по-прежнему там присутствуют", - отметил он.

Эльчин Амирбеков также обратил внимание на еще один важный пункт декларации - приверженность открытию транспортных и коммуникационных связей между двумя странами, в частности, необходимость обеспечения беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).