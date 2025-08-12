Starlink подешевел

Корпорация SpaceX снизила стоимость стартового комплекта спутникового интернета Starlink в США в два раза. На это обратило внимание издание PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Илона Маска начала продавать комплект из терминала и другого необходимого оборудования для подключения за 175 долларов. Ранее комплект оценивали в 350 долларов. Таким образом, он подешевел в два раза. Предложение действует для новых клиентов на всей территории Соединенных Штатов.

По словам журналистов, таким образом IT-гигант пытается увеличить число пользователей в США. Недавно в компании рассказывали, что в стране насчитывается около 2 миллионов абонентов Starlink против 1,4 миллиона годом ранее.

Также в некоторых штатах - в основном, в центральном и западном регионах США - Starlink начал предлагать стандартный тариф Residential за 99 долларов вместо 120 долларов. Подписка Residential Lite подешевела с 80 до 65 долларов. Однако скидка будет действовать только в первый год пользования сервисом.