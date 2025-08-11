Встреча в Вашингтоне поставила жирный крест на лбу Макрона

Автор: Ибрагим Алиев

Историческая встреча в Вашингтоне, где лидеры Азербайджана и Армении подписали соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа, похоже, сильно насолило Эммануэлю Макрону. Сегодня - 11 августа. То есть прошло трое суток. Мировые лидеры, политики, министерства иностранных дел и другие ведомства и организации поздравляют Баку и Ереван с прогрессом в мирной повестке. А что Макрон? Макрон проглотил язык.

Да. Нет ни одного заявления от Эммануэлюшки. Только спустя три дня состоялся разговор с Пашиняном. Пресс-служба главы армянского правительства сообщила, что премьер представил президенту Франции результаты переговоров, состоявшихся в столице США Вашингтоне 8 августа 2025 года, в частности, парафирование "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Путь Трампа к международному миру и процветанию".

Пашинян прямо сказал Макрону, что установленный мир открывает новые инвестиционные возможности для Армении и региона. Макрон, как сообщили в Ереване, выразил готовность к продолжению активного политического диалога по двусторонней и международной повестке дня. Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Макрона за неизменную поддержку, после чего тот, наверное, забился в угол и заплакал, как обиженная невеста.

Возможно, он сейчас лихорадочно сидит и думает, с Пашиняном тоже не получилось, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу? Но разыгрывать уже нечего. Подписание в Вашингтоне перечеркнуло все французские планы, а амбиции Парижа сведены к нулю.

Особенно болезненно для Макрона, думаем, стало то, что его главный региональный проект - миссия Евросоюза в Армении - теперь потерял всякий смысл. Эта миссия с самого начала задумывалась как инструмент организации военного присутствия ЕС и Запада в Армении, как прикрытие для разведывательной работы и рычаг держать Южный Кавказ в напряжении. Но реальность ударила по этим планам: мирная программа уже принята обеими сторонами, и миссии просто не осталось работы. Её провал очевиден, а необходимость в её продолжении отпала. Соответствующее заявление по этому поводу, наверное, скоро последует из Еревана после установления мира.

Поэтому молчание Макрона в эти дни - не дипломатическая пауза, а признание того, что он проиграл с треском. Для недонаполеона это удар по самолюбию, ведь ещё совсем недавно французский президент громко заявлял, что без его участия мир на Южном Кавказе невозможен.

Смешно, согласитесь? Все произошло с точностью да наоборот. Заслуг у Макрона никаких не оказалось. Напротив, теперь же мировые СМИ обсуждают стратегическую победу Вашингтона и согласие Баку и Еревана, а Макрону остаётся либо аплодировать со стороны. Позвонить в Азербайджан интересно смелости хватит у него? Или продолжит демонстративно молчать? Потому что чем дольше он тянет, тем очевиднее становится: в Париже не знают, что сказать, потому что любое слово будет звучать как оправдание.

Если Эммануэль всё же решится нарушить тишину, будет любопытно увидеть, выберет ли он примирительные фразы? Хотя, это уже неважно. Франция и ее "помощь" никогда не нужны были в решении проблем на Южном Кавказе. Но одно ясно уже сейчас: прежняя французская игра закончена. Макрон снова неудачник.