Эльдар Джафаров о мировом танцевальном событии в Баку

С 5 по 7 сентября в Баку состоится одно из самых ожидаемых танцевальных событий года - Всемирный чемпионат WADF (World Artistic Dance Federation) по артистическому бальному танцу (Smooth) и Кубок мира по всем стилям WADF, организованный Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC) и Международной танцевальной компанией SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style, президент - Ольга Краснянская). Соревнования пройдут в Baku Marriott Hotel Boulevard 5-7 сентября, сообщает Day.Az.

"Будут представлены все дисциплины - от бальных и латинских танцев до театрального и артистического танца, народных танцев, стрит-дэнса, хип-хопа и многих других. Мы очень рады, что такая крупная международная организация WADF признаёт AzDC, и это знаменует для нас историческое событие. Итак, всем нашим друзьям - добро пожаловать! Если вы хотите насладиться танцем мирового уровня, приезжайте в Баку", - отметил руководитель секретариата AzDC, многократный чемпион мира и международных соревнований Эльдар Джафаров.

Это событие не просто турнир - это стратегический шаг на пути к глобальному признанию Азербайджана как одного из ключевых центров мировой танцевальной культуры. Оно открывает новые возможности для танцоров, тренеров и школ, стремящихся к международному признанию и профессиональному росту.

World Artistic Dance Federation (WADF) - одна из ведущих международных танцевальных организаций, ориентированная на развитие артистического танца, свободу самовыражения и инновационный подход к соревновательным программам. Федерация объединяет танцоров со всего мира и предоставляет уникальную платформу для творчества, соревнований и культурного обмена.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.