Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, Мухтар Бабаев включен в состав Наблюдательного совета в статусе представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

Ранее Мухтар Бабаев был представлен в Наблюдательном совете Фонда возрождения Карабаха в качестве министра экологии и природных ресурсов.