В Баку задержан мотоциклист за опасное вождение.

Как передает Day.Az, об этом информацию распространило Главное управление Государственной дорожной полиции Баку.

Сотрудники столичного управления дорожной полиции выявили и задержали мотоциклистку Фидан Джафар гызы Багырлы, которая систематически нарушала правила дорожного движения в Баку, создавая реальную угрозу здоровью других участников движения.

В отношении нарушительницы, в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, был составлен административный протокол и направлен в суд. Решением суда Ф.Багырлы лишена права управления транспортными средствами сроком на один год и арестована на 15 суток в административном порядке.