США отложили введение новых пошлин в отношении КНР

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который не позволяет вводить более высокие пошлины на товары из Китая в течение следующих 90 дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.

Указ подписан за несколько часов до завершения срока действия паузы на введение пошлин. Если бы решение о приостановке не было продлено, размер тарифов увеличился бы до апрельского уровня.

В апреле Дональд Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары в размере 125%. В ответ власти Китая также ввели пошлины на товары из США в размере 125%. В мае Вашингтон и Пекин договорились снизить пошлины. На американские товары они составили 10%, на китайские - 30%.