Пашинян и Пезешкиан обсудили итоги Вашингтонской встречи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу премьера Армении.



Премьер-министр представил президенту Ирана результаты переговоров, состоявшихся в столице США, Вашингтоне, подчеркнув возможности, которые открывает для региона установленный между Арменией и Азербайджаном мир.



Пашинян подчеркнул, что региональные каналы связи будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности.



Он поблагодарил президента Ирана за объективную оценку вашингтонских договоренностей и подчеркнул важность предстоящего визита президента Исламской Республики Иран в Республику Армения.



Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).