Лесные пожары бушуют в испанской провинции Леон.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео охвачен огнем поселок Каруседо, жители из которого были эвакуированы вчера.

