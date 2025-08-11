Внесена ясность в вопрос приостановления приема в русский сектор ряда вузов

Информация о том, что прием в русский сектор не проводится, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в ГЭЦ в ответ на запрос Day.Az.

"Список плановых мест для русского сектора был опубликован отдельно, на русском языке, в журнале Абитуриент, №4", - говорится в сообщении.