В США прогремел взрыв на заводе

На американском заводе U.S. Steel Clairton Coke Works в Пенсильвании прогремел взрыв.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате погиб по меньшей мере один человек, несколько получили ранения. Отмечается, что неустановленное пока количество людей оказались под завалами

