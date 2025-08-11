https://news.day.az/world/1773538.html В США прогремел взрыв на заводе - ВИДЕО На американском заводе U.S. Steel Clairton Coke Works в Пенсильвании прогремел взрыв. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате погиб по меньшей мере один человек, несколько получили ранения. Отмечается, что неустановленное пока количество людей оказались под завалами Представляем вашему вниманию данное видео:
