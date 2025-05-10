https://news.day.az/officialchronicle/1751665.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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