Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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