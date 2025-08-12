В Южно-Китайском море столкнулись два корабля КНР

Катер береговой охраны Китая столкнулся с кораблем Военно-морских сил КНР во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Manila Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель береговой охраны Филиппин по связям с общественностью Джей Тарриела уточнил, что инцидент произошел во время гуманитарной миссии. Филиппинские суда участвовали в раздаче гумпомощи рыбакам на спорном рифе, когда столкнулись с "опасными маневрами и блокировкой" со стороны китайских кораблей.

Катер береговой охраны КНР преследовал филиппинское судно, используя при этом водометную пушку. Во время погони он неожиданно столкнулся с более крупным военным китайским кораблем, в результате чего они оба получили повреждения.