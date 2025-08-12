"Ханкенди" оформил первый трансфер

Дебютирующий во Второй лиге чемпионата Азербайджана "Ханкенди" объявил о первом трансфере в преддверии нового сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал контракт до конца сезона с нападающим Бехрузом Теймуровым, последней командой которого был "Карван". За карьеру Теймуров становился чемпионом Первой лиги с "Шамахой", выигрывал серебро и бронзу с "Закаталой", а также бронзу национального чемпионата с "Карваном".

31-летний форвард ранее выступал за "Карван", "Хазар-Лянкяран", "Шамкир", МОИК, "Гарадаг Локбатан", "Закаталу", "Кяпаз" и "Шамаху", а также защищал цвета молодежной сборной Азербайджана (U-19).