Свыше 120 тысяч детей приняты в первый класс

На данный момент завершён приём в первый класс 125 тысяч детей. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA). Отмечается, что процесс проводился с применением приоритета при выборе по Баку и другим регионам.