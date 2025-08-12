Свыше 120 тысяч детей приняты в первый класс

На данный момент завершён приём в первый класс 125 тысяч детей.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA).

Отмечается, что процесс проводился с применением приоритета при выборе по Баку и другим регионам.

Процесс приема детей в 1 класс на 2025-2026 учебный год стартовал 6 мая.