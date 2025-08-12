https://news.day.az/officialchronicle/1773686.html Расширены полномочия Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана - УКАЗ Расширены полномочия Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ. Согласно указу, в соответствии с изменениями, внесенными в Устав Агентства инноваций и цифрового развития, на Агентство возложены новые обязанности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, в соответствии с изменениями, внесенными в Устав Агентства инноваций и цифрового развития, на Агентство возложены новые обязанности.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
