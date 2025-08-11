https://news.day.az/society/1773521.html В Азербайджане выявлена скрытая от таможенного контроля крупная партия валюты В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета, предотвращен незаконный перевоз иностранной валюты через таможенную границу.
В Азербайджане выявлена скрытая от таможенного контроля крупная партия валюты
В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета, предотвращен незаконный перевоз иностранной валюты через таможенную границу.
Как сообщили Day.Az в комитете, на таможенном посту "Красный мост" Товузского таможенного управления был проведен досмотр грузового транспортного средства.
Во время досмотра в транспортном средстве и у водителя были обнаружены скрытые от таможенного контроля $94 270.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре