В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о продолжении российской пропагандой антиазербайджанской повестки.

Day.Az представляет публикацию:

Российская пропаганда продолжает отрабатывать антиазербайджанскую повестку по привычной схеме. Сначала в эфир бросили самых отбитых - орущих депутатов, политологов и припадочного Владимира Соловьева. Обычно, на втором этапе на арену выпускают кого-то с более - как кажется в Москве - адекватной аурой. Задача, впрочем, перед вторым эшелоном бесславных ублюдков ставится идентичная.

Так вот, в случае с нападками на Баку после истерик на федеральных каналах в повестку вбросили "мудрого философа" Александра Дугина. Вот, спрашивается, кого забыли спросить об итогах переговоров в Вашингтоне и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Дугин принялся старательно отрабатывать задание: сначала великодушно признал провал и бессилие России на Кавказе. "Не контролируем мы больше даже постсоветское пространство", - с сожалением вздыхает АДГ. Дальше - вроде как даже проблеск адекватности: "Если нас тут не уважают, - замечает Дугин, - "то кто будет с нами считаться на мировой арене"?

Кто-то, возможно, подумал, что Дугин на этом и закончил? Не-еет. Дальше бородатого понесло. И "пощечину всем русским" обнаружил, и заявил, что Москве "нельзя оправдываться", и "союзники нас предают".

Александр Гельевич, вы же вроде как философ и мыслитесь, нет? Ну так поразмыслите, а чего это вдруг все шарахаются от России, как от прокаженной? Может, не надо было вторгаться на чужие территории, сбивать гражданские самолеты, считать, что соседи тебе чем-то обязаны?

Может быть, тогда и пощечин не получали бы?