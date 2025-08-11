https://news.day.az/sport/1773361.html Защитник "Сивасспора" договорился с "Сумгайытом" "Сумгайыт", продолжающий трансферную кампанию на сезон 2025/2026, принял решение о переходе еще одного футболиста. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, клуб договорился с Самба Камара, последней командой которого был турецкий "Сивасспор". 32-летний защитник из Мали переходит в "Сумгайыт" на правах свободного агента.
Отметим, что игрок, выступавший за "Сивасспор" с 2020 года, не стал продлевать контракт из-за вылета команды из Суперлиги.
