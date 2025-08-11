Защитник "Сивасспора" договорился с "Сумгайытом"

"Сумгайыт", продолжающий трансферную кампанию на сезон 2025/2026, принял решение о переходе еще одного футболиста.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, клуб договорился с Самба Камара, последней командой которого был турецкий "Сивасспор".

32-летний защитник из Мали переходит в "Сумгайыт" на правах свободного агента. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Отметим, что игрок, выступавший за "Сивасспор" с 2020 года, не стал продлевать контракт из-за вылета команды из Суперлиги.