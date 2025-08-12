https://news.day.az/incident/1773660.html На Каспии произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы. По информации центра, подземные толчки были зарегистрированы в 11:16 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 74 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
По информации центра, подземные толчки были зарегистрированы в 11:16 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 74 километров.
