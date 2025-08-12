На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По информации центра, подземные толчки были зарегистрированы в 11:16 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 74 километров.

