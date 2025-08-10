https://news.day.az/world/1773266.html Мощное землетрясение произошло в Турции - ФОТО - ВИДЕО Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в городе Стамбул. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров.
Мощное землетрясение произошло в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к юго-востоку от города Балыкесир. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров.
По данным турецких СМИ, в результате землетрясение обрушились два здания, пострадавших нет.
