Мощное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. 

Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к юго-востоку от города Балыкесир. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров.

По данным турецких СМИ, в результате землетрясение обрушились два здания, пострадавших нет. 