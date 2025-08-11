На берегу Куры обнаружен туннель с плантацией конопли

Сотрудники Гарагюнейского полицейского отделения Сабирабадского районного управления полиции в ходе оперативных мероприятий задержали ранее судимого Фарруха Иманова, занимавшегося выращиванием наркотикосодержащих растений на берегу участка реки Кура, проходящего через территорию села Муган Гянджели.

Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, при осмотре территории было обнаружено и изъято 53 куста конопли, которые были выращены с применением специальных агротехнических методов, а также более 8 килограммов марихуаны.

Для ухода за растениями Иманов соорудил специальный туннель, чтобы его деятельность не была видна с окружающих территорий.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.