Прошло 99 лет со дня рождения Народного поэта Габиля

Своим творчеством, повествующим о прошлом и настоящем азербайджанского народа, обладающим большой силой воздействия, реалистично отображающим жизненные ситуации и поднимающим серьезные общественно-нравственные проблемы, Габиль прививал людям гражданские чувства и борцовский дух. Произведения поэта, переведенные на языки многих народов, с интересом были встречены за пределами нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, прошло 99 лет со дня рождения известного представителя современной азербайджанской литературы, лауреата Государственной премии Азербайджана, Заслуженного деятеля искусств, персонального стипендиата Президента Азербайджанской Республики, Народного поэта Габиля.

Габиль Аллахверди оглу Имамвердиев родился 12 августа 1926 года в городе Баку. По окончании средней школы в 1944-1948 годах получил высшее образование на факультете языка и литературы Азербайджанского государственного педагогического института. В 1954-1956 годах учился на высших литературных курсах Литературного института имени Максима Горького в Москве.

Начав трудовую деятельность в 1949-1951 годах учителем средней школы в Ярдымлинском районе и городе Баку, а также лаборантом в Азербайджанском государственном педагогическом институте, Габиль в 1951-1953 годах работал заведующим отделом газеты "Азербайджан муаллими", в 1954 году - редактором-переводчиком в редакции газеты "Коммунист", в 1957-1958 годах - ответственным редактором редакции литературно-драматических передач в Азербайджанском государственном комитете по телевидению и радиовещанию, в 1960-1972 годах - заведующим отделом поэзии в редакции газеты "Адабийят ве инджесенет", в 1975-1979 годах - литературным работником и заместителем главного редактора в редакции журнала "Азербайджан".

Творчество Габиля, обогатившее современную азербайджанскую литературу, составляет одну из ее ярких страниц. Поэт, отличавшийся активной жизненной позицией и объективным отношением к событиям, мастерски использовал литературные возможности нашего родного языка, создав разнообразные по тематике образцы поэзии. Азербайджанский читатель всегда с большой симпатией и любовью читал его стихи, питающиеся традициями нашего национального литературного наследия и отражающие современные литературные процессы, отличающиеся лиризмом и гуманизмом. Лирике поэта, являющейся плодом его поэтического мышления и охватывающей различные жанры нашей литературы, свойственны плавность языка, размеренность и национальный колорит.

Более чем шестидесятилетняя литературная деятельность Габиля была по достоинству оценена. Он был награжден рядом почетных званий, медалей, в том числе высокими государственными наградами Азербайджанской Республики - орденами "Шохрат" и "Истиглал".

Скончался 4 апреля 2007 года на 81-м году жизни. Похоронен на Аллее почетного захоронения.