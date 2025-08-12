Мирное соглашение, подписанное между Баку и Ереваном, открывает большие возможности и широкие двери для укрепления экономики, развития образования и укрепления безопасности Армении.

Как передает Day.Az, со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян в послании ко Дню молодежи, говоря о важности встречи в Вашингтоне и подписанных документах.

"Ваше поколение станет величайшим строителем и хранителем прочного мира. Верю, что вместе мы построим безопасную, справедливую и процветающую Армению, где вы сможете осуществить свои мечты без ограничений, неопределённости и страха", - заявил Симонян.