https://news.day.az/politics/1773630.html Мирное соглашение, подписанное между Баку и Ереваном, открывает большие возможности - Симонян Мирное соглашение, подписанное между Баку и Ереваном открывает большие возможности и широкие двери для укрепления экономики, развития образования и укрепления безопасности Армении.
Мирное соглашение, подписанное между Баку и Ереваном, открывает большие возможности - Симонян
Мирное соглашение, подписанное между Баку и Ереваном, открывает большие возможности и широкие двери для укрепления экономики, развития образования и укрепления безопасности Армении.
Как передает Day.Az, со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян в послании ко Дню молодежи, говоря о важности встречи в Вашингтоне и подписанных документах.
"Ваше поколение станет величайшим строителем и хранителем прочного мира. Верю, что вместе мы построим безопасную, справедливую и процветающую Армению, где вы сможете осуществить свои мечты без ограничений, неопределённости и страха", - заявил Симонян.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре