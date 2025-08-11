Изменена дата игры "Зиря" - "Араз-Нахчыван"

Изменена дата проведения матча Премьер-лиги Мисли по футболу между "Зиря" и "Араз-Нахчываном".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это связано с обращением гостей в ПФЛ.

В нем отмечается, что после матча с "Омонией" в рамках ответных игр третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА команда вернется домой позже запланированного срока из-за ситуации с авиабилетами. В связи с этим "Араз-Нахчыван" ходатайствовал о переносе матча первого тура Премьер-лиги Мисли сезона 2025/26 с "Зиря", который должен был состояться 18 августа, на следующий день.

Приняв во внимание обращение "Араз-Нахчывана" и официальное письмо-согласие от "Зиря", ПФЛ приняла решение о переносе матча между "Зиря" и "Араз-Нахчываном" на 19 августа. Встреча начнется в 20:00.