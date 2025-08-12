https://news.day.az/politics/1773770.html МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ 12 августа в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ
Как сообщает Day.Az, министр внутренних дел Азербайджанской Республики не принял участие в заседании, на котором обсуждались вопросы совместной борьбы стран СНГ с преступностью, а также взаимодействия правоохранительных органов, проблемы нелегальной миграции и пути их решения, использование информационно-коммуникационных технологий и другие вопросы.
Согласно информации, МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета.
