МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ

12 августа в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ

Как сообщает Day.Az, министр внутренних дел Азербайджанской Республики не принял участие в заседании, на котором обсуждались вопросы совместной борьбы стран СНГ с преступностью, а также взаимодействия правоохранительных органов, проблемы нелегальной миграции и пути их решения, использование информационно-коммуникационных технологий и другие вопросы.

Согласно информации, МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета.