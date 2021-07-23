Агдам, возрожденный из пепла - годовщина оккупации, которой больше нет

Сегодня исполнилось бы 28 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении города Агдам. Вычеркнуть эту дату из календаря невозможно, потому что это страница нашей истории, пусть и черная и возвращающая страшные воспоминания. Но сегодня мы переворачиваем эту страничку календаря с иными чувствами. Сегодня первое 23 июля за 28 лет, когда мы говорим об Агдаме не с горечью, а с гордостью и надеждой. Сегодня измученная годами оккупации твердыня Карабаха возрождается из пепла.

Оккупация, а если точнее, сдача Агдама, как и захват Шуши - ключевые события первой карабахской войны, определившие ее итоги.

К 23 июля 1993 года ВС Армении оккупировали большую часть территории Агдамского района. После перехода под контроль армян и Агдама, из 1094 кв. километров территории района 882 кв. километров оказались в руках врага. Вынужденными переселенцами стали около 130 тысяч агдамцев. В боях за Агдам погибли более 6 тысяч человек...

Материальный ущерб в размере 6,179 миллиарда долларов. Урон, нанесенный одному только сельскому хозяйству, оценивается в 992,8 миллиона манатов.

Агдам всегда считался неким бастионом, символом силы и несгибаемости азербайджанского духа. Одно только упоминание его имени заставляло армянских агрессоров трепетать. Агдамцы первыми поднялись на протесты против действий Армянской ССР и карабахских армян, а убитые сепаратистами двое молодых агдамцев в 1988 году стали первыми жертвами карабахского конфликта. Все годы войны этот город служил пунктом помощи, оказавшимся в окружении населенным пунктом, здесь базировались отряды самообороны, здесь принимали раненых и беженцев. Именно сюда после резни бежали уцелевшие жители Ходжалы.

Армяне боялись Агдама как огня. Чтобы деморализовать агдамцев, посеять панику и страх еще до начала боевых действий, был осуществлен ряд терактов против мирного населения. В августе 1990 года армянские террористы взорвали автобус Тбилиси-Агдам и убили 20 мирных жителей. В сентябре 1991 года были атакованы рейсовые автобусы Агдам-Ходжавенд и Агдам-Гарадаглы. Погибли соответственно 5 и 8 человек. Еще 44 человека погибли в вертолете, сбитом армянами. Он следовал из Агдама в Шушу.

К сожалению, вернувшийся по требованию народа месяцем ранее в Азербайджан Гейдар Алиев не мог в тот момент изменить ситуацию. Слишком много скопилось проблем, слишком глубоким было вмешательство в конфликт сторонних сил. В чудовищном состоянии находились и армия, и дипломатический фронт, на севере и юге поднимали голову сепаратисты, было немало желающих воспользоваться хаосом в Баку для решения собственных вопросов за счет предательства интересов Родины. Поэтому контрнаступление удалось начать только зимой, после того, как были решены внутриполитические проблемы, предотвращена угроза гражданской войны и распада страны. Зимнее наступление 1993-1994 годов было успешным, но Агдам так и остался на долгие 27 лет в руках противника. Город был уничтожен врагом со всей ненавистью и многие годы служил источником "вдохновения" для зарубежных фоторепортеров, благодаря которым кадры разрушенного Агдама стали достоянием общественности...

Если оккупация Шуши была для армян "делом чести", то взятие Агдама являлось для них вопросом жизни и смерти. Осада Агдама длилась несколько месяцев. Мужественные защитники города стояли насмерть, но предательство политиков, отсутствие единого командования в армии и подчиненность подразделений политизированным полевым командирам решило вопрос в пользу армян. В июне 1993-го город был практически окружен. Наступление развивалось стремительно, за несколько дней были захвачены все ближние села, где, согласно отчету Human Rights Watch, армяне учинили мародерство и этнические чистки. Кроме того, все села были сожжены с целью предотвращения возвращения в них населения. Агдам обстреливался из "Градов" несколько недель и 23 июля оккупанты вступили в город. Дым от пожаров был виден на расстоянии 20 километров.

На оставшейся же на нашей стороне части района велась созидательная работа, отстраивались села, создавалась заново социальная, жилая, транспортная инфраструктура, открывались производства, создавались новые рабочие места. На момент освобождения Агдама численность населения района, включая вынужденных переселенцев, превысило 200 тысяч человек.

Агдамский район был освобожден 20 ноября 2020 года на основе условий трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября по итогам 44-дневной войны, завершившейся поражением Армении. Агдам вернулся в лоно Родины без единого выстрела.

Как сказал в своем обращении к народу по случаю освобождения района Президент Ильхам Алиев, теперь для Агдама начинается новый период. У нас большие планы.

И осуществление их не заставило себя долго ждать. В мае был представлен генеральный план Агдама. Этот город стал первым, по которому был подготовлен генплан. Глава государства заложил фундамент первого жилого здания в возрождаемом Агдаме, первой школы и Агдамского промышленного парка.

"Мы создадим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира", - сказал Президент Азербайджана.

Уже начались работы по реставрации комплекса Имарет. Заложен крупный лесной массив. Согласно генплану, внутри города будет устроена широкая лесополоса площадью 125 гектаров. Генеральный план города действительно впечатляет. Он стал продуктом сотрудничества специалистов из многих стран, среди которых компании Турции, Азербайджана, США, Израиля, Великобритании, Канады и так далее. Вот, например, первое жилое здание в рамках концепции "умный город" было спроектировано американской компанией Gensler, азербайджанской компанией Azerbaijan Development и турецкой URAL Engineering. Фасад здания будет обложен местным агдамским белым камнем с использованием европейских архитектурных элементов. В целом в Агдаме планируется построить 1750 частных домов на 23 тысячи квартир. Каждому частному дому будет выделено 4-5 га земли для сельскохозяйственных нужд. Под Центральный парк города выделено 3,8 гектара. На его территории будет располагаться восстановленный памятник Хосрову - герою поэмы Низами. Будет восстановлен также Музей хлеба и располагавшаяся в Агдаме старейшая в Карабахе школа. Одним из самых посещаемых мест обещают стать музеи победы и оккупации. Под их строительство выделено 18 гектаров. По поручению главы государства, здесь планируется отразить каждый момент 44-дневной войны.

Одним из удивительных новшеств станет искусственное озеро и перерезанный мостами канал, пересекающий город. Агдам будет разделен на исторический центр, административную, жилую, зеленую, промышленную и аграрную зоны. Исторический центр будет включать в себя дворцовый комплекс Имарет, крепость Шахбулаг и новую мечеть. Отстраиваться центр будет в соответствии с традиционной карабахской архитектурой. В административной зоне расположатся стадион, здания местной власти, театр, концертный зал, а также здание вуза - Карабахского университета.

Для успешной реализации намеченного есть все - желание, вдохновение, сильная экономика, финансы, надежные партнеры. Единственной проблемой, не позволяющей увеличить масштабы работ и охватить большие территории, являются армянские мины. Агдам в период оккупации не только разрушался. Он был тотально заминирован, превращен в непроходимую преграду, перекрывавшую путь к сердцу сепаратистского образования. Ведь армяне ждали азербайджанскую армию именно в Агдаме, однако Верховный главнокомандующий ВС Азербайджан выбрал совсем иную стратегию освободительной войны.

К счастью, в вопросе мин недавно наметились некоторые подвижки. 12 июня Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Агдамского района. На данных картах зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Конечно же, это не все, это лишь небольшая часть смертоносного "наследства", отставленного бесчеловечным врагом. Но проблема решается, и зона безопасности вокруг Агдама расширяется с каждым днем, что является результатом самоотверженного и тяжелейшего труда азербайджанских саперов.

Город возрождается из пепла в буквальном смысле этого слова. Агдам и агдамцы прошли ад, и сегодня вся страна с радостью наблюдает за первыми ростками новой жизни, ведущей к большому возвращению.

Лейла Таривердиева