США надеются на скорое достижение мирного соглашения между Баку и Ереваном

Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет достигнуто в ближайшее время, сообщает Day.Az.

"Надеюсь, что довольно скоро будет достигнуто мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", - сказал он на заседании кабинета министров.

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