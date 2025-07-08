https://news.day.az/politics/1766495.html США надеются на скорое достижение мирного соглашения между Баку и Ереваном Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az, Марко Рубио затронул этот вопрос во время общения с журналистами в Белом доме вместе с президентом Дональдом Трампом.
США надеются на скорое достижение мирного соглашения между Баку и Ереваном
Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет достигнуто в ближайшее время, сообщает Day.Az.
"Надеюсь, что довольно скоро будет достигнуто мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", - сказал он на заседании кабинета министров.
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