Дорожная полиция обратилась к курьерам после роста аварий

В последние годы в связи с ростом спроса на службы доставки в Азербайджане значительно увеличилось количество водителей, использующих на улицах и проспектах мопеды, мотоциклы, велосипеды, а также скутеры и другие малогабаритные электросредства передвижения. Среди водителей этих транспортных средств немало тех, кто безответственно относится к правилам дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

"В результате под угрозу попадает безопасность как самих водителей, так и других участников дорожного движения. Главное управление Государственной дорожной полиции напоминает водителям данного вида транспортных средств о следующих важных моментах:

Водители мопедов, мотоциклов, велосипедов, а также скутеров и других малогабаритных электросредств не должны забывать, что являются полноценными участниками дорожного движения и, как и водители автомобилей, обязаны безоговорочно соблюдать все правила. Движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и создание угрозы для пешеходов недопустимы.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как мотошлем, наколенники и налокотники. В ночное время и при ограниченной видимости рекомендуется носить одежду с светоотражающими элементами.

Следует соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Помните, что попытка быстрее доставить заказ за счет опасных маневров и превышения скорости - это серьезная угроза для жизни вашей и окружающих.

Использование мобильных телефонов и аналогичных устройств во время движения является одной из главных причин потери концентрации. Водитель должен сосредотачиваться исключительно на дороге.

Все юридические и физические лица, организующие курьерские службы, обязаны регулярно проводить разъяснительную работу со своими водителями по правилам дорожного движения и обеспечивать, чтобы они использовали только исправные и технически надежные транспортные средства.

Обеспечение курьеров средствами защиты, соответствующими стандартам безопасности, должно быть обязательным условием, а в приоритете должна быть не скорость доставки, а безопасность передвижения.

Помните, что одна секунда неосторожности может обернуться сожалением на всю жизнь", - говорится в обращении.