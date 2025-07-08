Филиал Банка Республика — теперь и в Бейлагане

Банк Республика открыл новый филиал в Бейлага́не

Банк Республика, один из ведущих банков страны, для обеспечения доступности своих продуктов и услуг для клиентов торжественно открыл новый филиал в городе Бейлаган, оснащённый самыми современными банковскими технологиями.

На торжественном открытии руководство банка, перерезав символическую красную ленту, объявило о запуске филиала для обслуживания клиентов.

Руководство Банка Республика отметило что, расширение филиальной сети в регионах является одной из стратегических целей Банка, новый филиал также будет поддерживать предпринимателей во всех сферах деятельности, а также предоставлять населению современные банковские продукты на выгодных условиях.

Таким образом, число центров обслуживания клиентов Банка Республика достигло 39.

Новый филиал будет функционировать по адресу: город Бейлага́н, улица Сардара Имралийева, вход 292А

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

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Центр поддержки клиентов: 144