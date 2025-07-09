https://news.day.az/politics/1766612.html Участники IX совещания руководителей органов дипслужбы находятся в Ханкенди - ФОТО Участники IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" посетили город Ханкенди.
Участники IX совещания руководителей органов дипслужбы находятся в Ханкенди - ФОТО
Участники IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" посетили город Ханкенди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления сообщили, что строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, делегация, ознакомившись с центральной частью Ханкенди, ознакомилась с масштабными строительными работами, проводимыми в городе.
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