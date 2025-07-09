Участники IX совещания руководителей органов дипслужбы находятся в Ханкенди

Участники IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" посетили город Ханкенди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления сообщили, что строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, делегация, ознакомившись с центральной частью Ханкенди, ознакомилась с масштабными строительными работами, проводимыми в городе.

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