Лидер АдГ назвала Мерца "бумажным канцлером"

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) "бумажным канцлером", обвинив в нарушении обещаний и обмане избирателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После вашего последнего нарушения обещания отменить обещанное снижение налога на электроэнергию для всех граждане, по крайней мере, знают, чего от вас ожидать: а именно ничего, абсолютно ничего. Ваше слово ничего не стоит, даже если оно написано черным по белому в вашем ничтожном коалиционном соглашении. Вы - бумажный канцлер, который играет роль мировой державы за рубежом, однако дома позволяет проигравшей на выборах СДПГ унижать себя по своему усмотрению", - утверждала Вайдель, выступая в Бундестаге.

В свою очередь Мерц решительно отверг обвинения в нарушении слова, выдвинутые Вайдель. "Даже в демократическом обществе никто не обязан без возражений принимать полуправду, клевету и личные оскорбления, - сказал канцлер ФРГ. - Поэтому я категорически отвергаю вашу огульную и недифференцированную клевету на работу нового правительства ФРГ".

В среду в Бундестаге продолжаются дебаты по проекту госбюджета ФРГ на год. После того, как в ноябре 2024 года развалилась тогдашняя правящая коалиция "Светофор" и обсуждение бюджета на 2025 год не было завершено надлежащим образом, страна до сих пор живет в условиях чрезвычайного бюджетного управления. Будучи крупнейшей оппозиционной фракцией, "Альтернатива для Германии" имеет право выступить первой. Канцлер ФРГ выступает с речью вторым.