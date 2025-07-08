https://news.day.az/world/1766442.html Наводнение в Техасе: десятки детей погибли - ВИДЕО 28 детей человек погибли в результате наводнения в штате Техас, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times. Поисково-спасательные операции продолжаются. Ранее сообщалось по меньшей мере о 104 погибших.
Наводнение в Техасе: десятки детей погибли - ВИДЕО
28 детей человек погибли в результате наводнения в штате Техас, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.
Поисково-спасательные операции продолжаются. Ранее сообщалось по меньшей мере о 104 погибших.
Президент США Дональд Трамп заявил о планах посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля. 6 июля он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас. Трамп отметил, что федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий наводнения. 5 июля в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
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