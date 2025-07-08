Наводнение в Техасе: десятки детей погибли

28 детей человек погибли в результате наводнения в штате Техас, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Ранее сообщалось по меньшей мере о 104 погибших.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля. 6 июля он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас. Трамп отметил, что федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий наводнения. 5 июля в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.