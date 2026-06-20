Азербайджанский таэквондист взял медаль на клубном чемпионате Европы

Азербайджанский таэквондист Аллахверди Мамедов (+78 кг) стал бронзовым призером клубного чемпионата Европы в Сараево.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, представитель клуба "Атлет" завоевал медаль в соревнованиях среди юниоров.

Отметим, что ранее награды на этом турнире выиграли еще шесть представителей Азербайджана.