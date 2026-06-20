https://news.day.az/sport/1842882.html Азербайджанский таэквондист взял медаль на клубном чемпионате Европы - ФОТО Азербайджанский таэквондист Аллахверди Мамедов (+78 кг) стал бронзовым призером клубного чемпионата Европы в Сараево. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, представитель клуба "Атлет" завоевал медаль в соревнованиях среди юниоров.
Азербайджанский таэквондист взял медаль на клубном чемпионате Европы - ФОТО
Азербайджанский таэквондист Аллахверди Мамедов (+78 кг) стал бронзовым призером клубного чемпионата Европы в Сараево.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, представитель клуба "Атлет" завоевал медаль в соревнованиях среди юниоров.
Отметим, что ранее награды на этом турнире выиграли еще шесть представителей Азербайджана.
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