Кавказские пленники
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о приключениях Карапетяна, Царукяна и Кочаряна.
Day.Az представляет публикацию:
Ситуация в Армении - точнее, с ее недоспасителями, провалившими парламентские выборы, все больше напоминает ту самую советскую "Кавказскую пленницу".
Помните ведь ту комедию? Вот и в Армении есть свои Трус, Балбес и Бывалый: Карапетян, Царукян и Кочарян.
И прививку им - хоть и не от ящура - но сделали. Они ж действительно в таком политическом плену: на выборах лажа, сбежать из страны не получилось, шаг влево, шаг вправо - и есть реальные перспективы сесть в тюрьму, причем надолго.
Что остается? Сидеть на месте тихонечко, ждать медбрата с уколом.
Вот такой вот забавный сюжет - только не в кино, а вполне в реальности.
Автор карикатуры - HSF
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