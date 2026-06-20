Кавказские пленники

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о приключениях Карапетяна, Царукяна и Кочаряна.

Day.Az представляет публикацию:

Ситуация в Армении - точнее, с ее недоспасителями, провалившими парламентские выборы, все больше напоминает ту самую советскую "Кавказскую пленницу".

Помните ведь ту комедию? Вот и в Армении есть свои Трус, Балбес и Бывалый: Карапетян, Царукян и Кочарян.

И прививку им - хоть и не от ящура - но сделали. Они ж действительно в таком политическом плену: на выборах лажа, сбежать из страны не получилось, шаг влево, шаг вправо - и есть реальные перспективы сесть в тюрьму, причем надолго.

Что остается? Сидеть на месте тихонечко, ждать медбрата с уколом.

Вот такой вот забавный сюжет - только не в кино, а вполне в реальности.

Автор карикатуры - HSF