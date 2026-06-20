За установку таких световых приборов на машину грозит штраф в 150 манатов

Установка на автомобили дополнительных световых приборов без соответствующего разрешения считается нарушением требований Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении".

Как передает Day.Az, согласно части III Приложения №1 к закону, тип, цвет, количество и режим работы внешних световых приборов транспортного средства должны полностью соответствовать конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем. Установка не предусмотренных заводской конструкцией дополнительных LED-, ксеноновых, прожекторных или иных нестандартных мигающих огней строго запрещена, поскольку представляет угрозу безопасности дорожного движения.

За подобные нарушения водители несут ответственность по статье 342.2.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, предусматривающей ответственность за установку или изменение оборудования с нарушением нормативных требований.

За нарушение требований указанной статьи предусмотрен административный штраф в размере 150 манатов. Если незаконно установленные дополнительные световые приборы невозможно демонтировать на месте остановки транспортного средства сотрудниками дорожной полиции, автомобиль временно помещается на штрафную стоянку до полного устранения неисправности.

Насими Алескерли