Представлен подробный список совместимых с Android 17 смартфонов

Google выпустила Android 17 для устройств Pixel, а в ближайшие месяцы обновление начнут получать смартфоны и планшеты других производителей. Хотя большинство компаний пока не публиковали официальные списки совместимых устройств, редакция GizmoChina подготовила перечень моделей на основе действующей политики обновлений брендов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди устройств Samsung, которые, как ожидается, получат Android 17 с оболочкой One UI 9.0, названы флагманские серии Galaxy S23-S26, складные смартфоны Galaxy Z Fold и Z Flip последних поколений, а также десятки моделей линеек Galaxy A, M, F, планшеты Galaxy Tab и защищенные устройства XCover. Стабильная версия системы, по данным издания, может дебютировать вместе с Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 летом 2026 года.

В список Xiaomi вошли смартфоны серий Xiaomi 17, Xiaomi 15, Xiaomi 14, модели Mix Flip и Leica Leitzphone. Обновление также ожидается для ряда устройств Redmi и POCO, включая серии Redmi Note 15, Redmi 15, POCO F, X и M.

Android 17 также должен появиться на актуальных устройствах OnePlus, Nothing, Motorola, Oppo, Vivo, iQOO, Realme, Honor, Asus и Sony. Для большинства китайских брендов начало распространения стабильной версии системы прогнозируется на осень 2026 года.

Издание отмечает, что, за исключением Google, производители пока не подтвердили официальные списки устройств. Перечень основан на текущих обязательствах компаний по программной поддержке и может быть скорректирован после публикации окончательных данных.